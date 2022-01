Redacción – La Fedefútbol convocó al joven tico del Arsenal FC, Elián Quesada, que fue llamado a la Selección Nacional Sub-20 y así poder vestir los colores patrios.

La noticia de su convocatoria fue confirmada por Rubén Quesada, padre del futbolista, que dejó saber su orgullo por el llamado que recibió su hijo para los dos amistosos del combinado Sub-20 ante México a finales de enero.

«Nos vamos a Costa Rica a unirnos a la Selección Nacional para jugar dos partidos amistosos contra México. Momento de orgullo para nosotros», afirmó Rubén Quesada.

We’re going to Costa Rica to join the national team to play 2 friendly matches against Mexico. Very proud moment for us ❤️ Elián Quesada pic.twitter.com/0XSksEC9Ih

