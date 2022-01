Escalante se caracteriza por su velocidad y gran regate

Redacción – Para muchos todavía es un completo desconocido, pero el argentino Israel Escalante está muy feliz por haber llegado a La Liga, donde lo han recibido muy bien, lo cuál lo tiene motivado, debido que ya no quería estar más en Boca Juniors.

Escalante estará prestado por el club xeneize todo el 2022 en el León, por lo que llega a la institución eriza con la mayor ilusión y con ganas de trascender a sus 23 años.

Los últimos meses no han sido sencillos para el sudamericano, esto debido a una lesión que lo mantuvo al margen de las canchas por más de dos meses, por lo que en el momento que le llegó el ofrecimiento de los manudos no dudó en firmar el contrato.

Esto por causa de los malos ratos que ha tenido que vivir, pero este ofrecimiento de llegar a Alajuelense le dio un giro a su vida y por eso aceptó de inmediato venir al equipo que considera como el más grande de Costa Rica.

Israel Escalante habló en conferencia de prensa y afirma que ya no estaba cómodo en Boca Juniors, por lo que no dudó en aceptar el ofrecimiento del León.

«La verdad que lo tomé muy bien y dije que tenía que firmarlo, porque me he sentido muy en los últimos meses por cuestiones futbolísticas y ya no quería estar más en Argentina, entonces por cuestiones familiares también quise venir acá y empecé a buscar al club, sé que es el club más grande de Costa Rica, pero tampoco fue fácil la decisión de venir para dejar todo en Argentina.

Tuve problemas familiares y en Boca Juniors, no me he sentido bien los últimos meses, no estaba cómodo en el club, bueno por cosas de la vida se me presentó esta oportunidad y dije que sí, desde el primer momento, porque lo analizamos con la familia y ahora me siento bien acá en el club, mis compañeros me recibieron bien y esto está muy bueno, muy contento», afirmó Israel Escalante.

Previo a su viaje a Costa Rica, Escalante renovó con los bosteros hasta el 2024, lo cuál habla bien de la enorme confianza que le tienen en Boca al extremo izquierdo, que se caracteriza por su velocidad, buen toque de balón y gran regate.