Redacción- Estados Unidos sigue en carrera hacia el Mundial de Catar 2022 tras vencer por 1-0 a El Salvador y así demostrar porque son gigantes en el área.

Los norteamericanos manejaron los tiempos en los primeros minuto 19, Jesús Ferreira se perdió un gol tras una gran acción por parte de Sergiño Dest por la banda derecha, levantó un centro al área salvadoreña, peinó Weah y el elemento del FC Dallas dejó ir.

Los salvadoreños reaccionaron con un tiro de Enrico Dueñas, que detuvo fácilmente Matt Turner sobre el minuto 24 y así siendo lo único de peligro para los azul y blanco.

Alex Roldán sacó un remate desviado, se escapa el esférico apenas desviado del arco de Estados Unidos. Gran acción por parte de Enrico Dueñas cuando el reloj marcaba 28 minutos de la primera parte.

Disparo de Sergiño Dest que es bloqueado por la defensa, el estadounidense quería repetir el gol que le hizo a Costa Rica en octubre.

Transcurrían 50 minutos de la segunda parte ,cuando Estados Unidos se quedó cerca de abrir el marcador, tras un cobro de tiro de esquina el portero salvadoreño González salió de mala manera y dejó el esférico vivo dentro del área.

¡GOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS! Gol por parte de Antonee Robinson, tras un remate de Tim Weah que detiene el portero, le queda el rebote al elemento del Fulham y adelanta a Estados Unidos, a los 52 minutos del complemento.

