Góndola se estrenó como goleador manudo

Redacción – El atacante panameño, Freddy Góndola, cumplió con una notable labor en la nueva victoria de Alajuelense, donde se lució con un gol, lo cuál es importante para él al ser nuevo en la institución, la que califica como un equipo tan grande en el área.

Góndola brilló con luz propia en el triunfo de 4-0 de La Liga ante Guanacasteca, que fue víctima de un tanto del canalero al minuto 32, que aprovechó un gran pase del argentino Israel Escalante para definir como crack y estrenarse como goleador erizo.

Esa anotación habla muy bien del atacante manudo de 26 años, que con su número 99 cumplió con buena nota a lo largo de los 79 minutos que vio acción ante ADG.

Primer gol del panameño Freddy Gondola 🇵🇦 para abrir el marcador en el Estadio Nacional.#LDA 1 #ADG 0 pic.twitter.com/nJUimYp6An — FUTV (@FUTVCR) January 22, 2022

La anotación convertida por Góndola lo convirtió en el quinto panameño en festejar un tanto con la camiseta del León, lo cuál ha repercutido en el vecino del sur, donde resaltaron la calidad del tanto del futbolista de Alajuelense.

Freddy Góndola fue elegido como jugador del partido por FUTV y señaló que su mentalidad es hacer la mayor cantidad de goles posibles con el Equipo de su Gente.

«Yo vine con la mentalidad de hacer una cantidad de goles de posible para salir campeón, estoy en una institución muy grande en el país y Centroamérica, es importante llegar nuevo y marcar en un club tan grande, ahora toca seguir trabajando para que sigan llegando los goles. No me ha costado adaptarme, porque ya tuve mi paso en Alto Rendimiento de Cartaginés y luego pase a Belén FC en primera, me he adaptado muy bien y ha sido de lo mejor», afirmó Freddy Góndola.

El panameño viajará a su país este domingo 23 de enero, con el fin de concentrarse con el combinado dirigido por Thomas Christiansen, que enfrentará a Costa Rica el próximo jueves 27 de enero a las 8:05 pm en el Estadio Nacional.