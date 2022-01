Torres marcó cinco goles el torneo pasado con La Liga

Redacción – El reconocido delantero panameño, Gabriel Torres, afirma que todavía no le ha cerrado las puertas a volver a vestir los colores de Liga Deportiva Alajuelense.

Torres conversó con Diario AS de España y calificó al León como un club muy grande en Centroamérica, que cuenta con muchas aspiraciones para tener éxito.

Aunque solo estuvo en el Apertura 2021 con La Liga, la afición rojinegra le tomó mucho cariño a Gaby-gol, que está a la espera de resolver su futuro deportivo, por lo que espera tener nuevo club pronto y en caso de no concretar nada volverá al León.

Según pudo conocer AMPrensa.com, Torres estaría dispuesto a bajarse el salario para regresar al León, pero de momento baraja opciones en el fútbol sudamericano.

En el torneo pasado logró cosechar 787 minutos en 13 partidos, donde se dio el lujo de festejar 5 goles y dar dos asistencias. Esos números bastaron para ganarse al liguismo.

Gabriel Torres dejó saber no le cierra las puertas al León y afirma que al tener el pase en sus manos le da mucha facilidad para negociar con cualquier equipo.

«Como un equipo muy grande de Centroamérica con muchas aspiraciones. Tiene un gran complejo y unos grandes directivos con demasiada ambición. Eso hace que ellos tengan el equipo de ahora. Todavía no le he cerrado las puertas a Alajuelense, solo estoy viendo varias opciones y tratando de decidir lo mejor para mí. En estos momentos estoy libre, con mi pase a la mano», afirmó Gaby Torres a Diario AS de España.

En la entrevista con este rotativo español, Torres reveló que ha estado conversando con Agustí Lleida, gerente deportivo manudo, que le mandó una foto con su compatriota Freddy Góndola, esto como una forma de meterle presión al atacante canalero.