Quiere mantener el estilo que tuvo como periodista si llega a ser presidente

Redacción- Greivin Moya le pide el apoyo a los costarricenses de cara a las elecciones nacionales del próximo 6 de febrero.

Mismas en las que el reconocido periodista aparecerá en la papeleta de candidatos presidencias, esto como representante del Partido Fuerza Nacional (PFN).

Agrupación política fundada en el 2018 y que hasta ahora hace su aparición en unos comicios de escala nacional.

Votaciones en las que se ha dirigido hacia la masa electoral con la consigna de ponerle fin a los actos de corrupción.

Debido a que Moya se caracterizó a lo largo de su trayectoria por desnudar irregularidades en distintas entidades del gobierno.

Por lo que ahora aspirando al máximo puesto de la función pública quiere mantener esa línea de cero tolerancia ante los populares «chorizos».

«¿Verdad que estamos cansados de tanto chorizo y corrupción? Llegó la hora de que limpiemos esto juntos, Turesky, Cochinilla, Azteca, Diamante, narco en la Asamblea y en la Zona Sur. ¿Cuántos más están por destaparse? necesitamos gente honesta que no deba favores, que trabaje para Costa Rica y no por su beneficio, y que le entre sin miedo al cáncer de la corrupción, yo me comprometo a sacar esa tarea», apunta Moya en un video posteado en sus redes sociales.