La actriz llegó al país el pasado 14 de enero

Redacción- La bella actriz mexicana e hija de Eugenio Derbez se encuentra de vacaciones por las bellas playas de Costa Rica, específicamente en Santa Teresa.

Según el medio de comunicación nacional, La Nación, la Dirección General de Migración y Extranjería les indicó que la intérprete de la «Casa de las Flores», llegó al país el pasado viernes 14 de enero, y hasta el momento no ha registros de salida.

La pelinegra ha compartido con sus seguidores un poco lo que ha sido su estadía en el país y se ve como disfruta de las playas de Puntarenas junto a su hermana Michelle Aguilera.

«Mi hermana es una gran compañera de viaje.. Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm si me voy a costa rica mañana vienes conmigo? …ella namas me dice “a ver dame 5min”… “ok voy”. (siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña). Te amo», escribió en una publicación en Instagram.