Lleida se defendió de los cuestionamientos en su contra

Redacción – El gerente deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida, dice que La Liga no desperdició el dinero al comprar ficha de Marcel Hernández hace un año.

Los manudos le abonaron al Cartaginés $150 mil (₡233 millones) en enero del 2021 para hacerse de los servicios de Marcel Hernández y solo un año más tarde le devolvieron a los brumosos al cubano, que estará prestado por un año con el Decano del fútbol tico.

Ese movimiento ha generado un enorme descontento entre muchos fanáticos a Alajuelense, que acusan a Lleida de malgastar el dinero de la institución al concretarse la salida de Hernández de cara al Clausura 2022.

Ante la ola de críticas que ha recibido en las redes sociales y en la calle, el ibérico que está al mando del proyecto erizo sostiene que en ningún momento se malgastó el dinero ni mucho menos, ya que más bien se multiplicaron las ganancias cinco veces.

La presencia de Hernández todo el año anterior en Alajuelense, permitió que los liguistas hicieran negocios con las salidas de Jonathan Moya y Jurguens Montenegro al exterior, lo cuál le dejó cifras importantes de dinero a las cuentas bancarias del León.

Agustín Lleida salió al paso de los cuestionamientos y explicó porque considera que invirtieron de gran forma el dinero de la cláusula del cubano hace un año atrás.

«Es normal que así lo vean, porque no conocen el día a día acá. Al final, la llegada de Marcel Hernández permite que Moya saliera a jugar al fútbol de Corea del Sur, si no llega Marcel y no tenemos nueve, no podía ir Moya a Asia, después pasaron seis meses, tener a Marcel nos permite que cuando llegó la oferta del Club Bolívar por Jurguens Montenegro, nos permite poder aceptar esa oferta de préstamo y ese ingreso se debió por tener a Marcel hemos podido hacerlos.

Eso ha retribuido a la institución en cinco veces lo que nosotros gastamos en Marcel Hernández. Una inversión que se multiplique por cinco o que te permite ingresar cinco veces más de lo que has invertido, creo que es algo muy bueno», afirmó Lleida.

Los manudos no irán en busca de otro delantero, ya que Lleida considera que con Jurguens Montenegro, Johan Venegas y el joven Doryan Rodríguez es suficiente, luego de que se confirmaran las salidas de Marcel Hernández y el panameño Gaby Torres.