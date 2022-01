Lleida se mantiene tranquilo en su puesto

Redacción – El gerente deportivo del León, Agustín Lleida, considera como normales las críticas del liguismo por su trabajo en la institución, debido que hace un año era ídolo de muchos manudos y ahora es todo lo contrario por los resultados cosechados.

Lleida no le pone mucha atención a las cientos de críticas que ha recibido en las últimas semanas de parte de muchos manudos, que se han atrevido a pedir la cabeza del español de la gerencia rojinegra, ya que considera que su ciclo ya pasó.

Pese a todo lo que se dice, el europeo señala que si Daniel Arreola hubiese metido el penal en la final de la segunda ronda del Apertura 2021 ante Saprissa, todo hubiera sido diferente, pero como fue así, Agustín ha tenido que hacerle frente a los cuestionamientos.

Uno de los grandes señalamientos hacia el directivo manudo es la salida a préstamo de Marcel Hernández al Cartaginés, luego de que apenas hace un años los erizos pagaran $150 mil (₡233 millones) por los servicios del atacante cubano.

Además, le cuestionan a Lleida la salida del panameño Gabriel Torres, que dejó una muy buena imagen en su paso por Alajuelense, que no pudo retener al ariete de 33 años. Pero no solo eso, ya que también lo crucifican por la elección de Rudé como timonel.

Agustín Lleida habló en conferencia de prensa y dice que entiende el enfado de los aficionados liguistas, por lo que señala que si en junio son campeones volverá a ser ídolo.

«Es normal por mi trabajo, hace un año era un ídolo. Si hubiéramos metido el penal ante Saprissa, sería hoy un ídolo y como lo metimos, pues la gente está enfadada. Si ganamos en junio soy un ídolo y si perdemos seré esto de las críticas, al final es tratar con normalidad esos cambios, estar con la familia y la gente cercana, no fijarse tanto en el entorno y disfrutar lo que uno hace.

Somos muy afortunados de estar en una institución como La Liga, con el crecimiento que ha tenido al club en estos años y en un momento tan importante para la institución, sentirnos así de afortunados y contentos, no lo veo como un problema y no es algo que me preocupe la verdad», afirmó Agustín Lleida.

En las redes sociales del León, muchos liguistas le piden a Fernando Ocampo y el resto de la directiva despedir a Lleida, aún así y pese al disgusto de la gente, los altos mandos rojinegros están felices con el trabajo del español de 36 años.