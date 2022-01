López ya debutó con los colores rojinegros

Redacción – El lateral derecho del León, Yael López, le mandó un fuerte mensaje a sus críticos, con el fin de hacerles saber que si ya estado en tres clubes grandes tan joven, es porque se supone que tiene calidad y talento suficiente.

Con solo 22 años, López ya se puede dar el lujo de decir que ha vestido los colores de Saprissa, Herediano y ahora con Alajuelense, con quiénes estará prestado hasta junio de parte de Carmelita, por lo que buscará demostrar sus condiciones.

Para el lateral llegar a su tercera institución grande lo ilusiona, ya que ahora está en el plantel al cuál es fanático desde niño, lo cuál lo llena de alegría gracias a que también se da el lujo de compartir camerino con su hermano, Miguel Ajú.

Esos factores tienen feliz a Yael, que reconoce que es un jugador más maduro y por eso ha logrado adaptarse al Equipo de su Gente, donde comparte también con grandes figuras, con las cuáles ya convivió cuando ha sido llamado a La Sele.

Pero López ha tenido que lidiar con una ola de críticas, debido que muchos fanáticos dicen que pasó por Saprissa y Herediano sin mayor trascendencia, lo cuál el futbolista no comparte, debido que para él se han dado situaciones extra cancha que lo han afectado.

Yael López conversó con Teletica Radio y afirma que si ha estado por estos clubes no ha sido por casualidad, por lo que no desperdiciara este chance con Alajuelense.

«Soy un jugador más maduro y ya no soy un niño como dicen que viene debutando y tiene nervios de entrar al camerino para ver figuras grandes como Bryan Ruiz, Celso Borges, Pipo González, Johan Venegas o Leonel Moreira, que los conocí también en la Selección Nacional, eso me da comodidad.

Me siento bien en el camerino de La Liga, eso me ha ayudado acoplarme rápido al camerino. Tengo seis meses para demostrar que puedo seguir acá por muchísimo tiempo más, por ahí el tema de los seis meses es por Carmelita y por eso es el préstamo, no voy a regalar nada y no voy a desperdiciar ninguna oportunidad.

La gente tiene esa duda de que pasé por Saprissa y no pegué tanto, pasé por Herediano pero también son cosas que son extra cancha, son cosas que no dependían de mí en su momento, porque hay cosas que no se pueden decir, ahora tengo que demostrar porque vine a La Liga, pasar por tres clubes grandes tan joven, es porque algo tengo y tengo las condiciones para hacerlo y se han fijado en mí, eso hará que el liguismo me apoye y que tenga el respaldo de ellos también», afirmó López.

En la victoria eriza por 1-0 ante Guadalupe FC, López debutó con los colores liguistas jugando 24 minutos.