Redacción– ¡Así es! Tras 93 años, la ratona favorita decide cambiar su típica falda, por un pantalón de vestir, además, usará un color azul y nada rojo, algo que no es muy usual en ella.

En el próximo mes de marzo, por primera vez podremos ver a Minnie con pantalones y un nuevo look, el cual, es un diseño conmemorativo por los 30 años de Disneyland París, elaborado por Stella McCartney.

“Esta nueva versión de sus característicos lunares convierte a Minnie Mouse en un símbolo de progreso para una nueva generación”, ha explicado McCartney.

Stella McCartney has designed Minnie Mouse's very first pantsuit, and it's gorgeous 😍 #DisneylandParis30 pic.twitter.com/jKSckBji36

