Celebración de Hernández fue dedicada al sudamericano

Redacción – El delantero cubano brumoso, Marcel Hernández, denuncia que Mariano Torres lo trató de «cubano muerto de hambre», lo cuál molestó de gran forma al atacante del Cartaginés, que afirma que el árbitro no tuvo personalidad.

Hernández no se guardó nada y denunció lo que le dijo el volante argentino del Monstruo, el cuál le faltó el respeto al delantero del cuadro de la Vieja Metrópoli, que ganó 2-4 en su visita a La Cueva.

En medio del compromiso realizado en Tibás, Hernández y Torres sacaron chispas, ya que el saprissista insultó de forma desafortunada al isleño, que señaló que el sudamericano estaba enojado con el árbitro y por eso aprovechó para ofender a Marcel.

Pese a todos los insultos del Mariano al cubano, David Gómez, árbitro del duelo, solo le mostró amarilla al brumoso, lo cuál desató el enojo de Marcel, que supo como controlar su ira y así ayudar al Cartaginés, ya que se hizo presente con un gol.

Marcel Hernández conversó con Teletica Radio y relató lo sucedido con el futbolista argentino del Monstruo, quién lo trató de cagón y muerto de hambre en medio del juego.

«Estaba un poco enojado con el arbitraje, el árbitro llega y nos dice a mí junto con Mariano Torres que nos callemos, cuando él me está insultando y me está faltando el respeto, me saca amarilla solo a mí, son cosas que a veces tenemos que tener la personalidad los árbitros para decir que es amarilla para los dos, porque Mariano me estaba insultado, me estaba diciendo cubano de mierda, muerto de hambre, son un cagón.

Entonces hay que tener la personalidad para sacar amarillas para los dos, al final supe controlar la ira y entender que tenía que ayudar al grupo, era el momento de hacerlo. Veo a un colega faltándome el respeto diciéndome cubano de mierda, muerto de hambre, entonces el árbitro debe tener personalidad», afirmó Hernández a Teletica Radio.

La escuadra brumosa llegó a 6 puntos en tres jornadas, lo que demuestra que los comandados por Geiner Segura quieren ser protagonistas en el semestre.