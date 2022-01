Hernández fue presentado como nuevo jugador brumoso

Redacción – El mediático delantero cubano, Marcel Hernández, reveló que Agustín Lleida no le dio el finiquito porque sabía que terminaría en el Deportivo Saprissa.

Hernández fue presentado como nuevo atacante del Cartaginés, donde vivirá su segunda etapa con la institución, donde llegó prestado de parte de Alajuelense por un período seis meses con opción a uno más.

Para el cubano volver al equipo que ama en el país, es algo que lo motiva bastante. Pero eso sí, señala que cuando Lleida le dijo que saldría de La Liga lo tomó por sorpresa y no lo tomó bien, ya que en el 2021 marcó 20 goles y dio 13 asistencias.

A pesar de esos grandes números, la directiva eriza decidió sacar del plantel rojinegro al isleño, que recuerda que la charla con el ibérico sucedió muy rápido. En la misma, Lleida le dio una opción que era irse prestado al club brumoso.

Pero el atacante no estaba conforme y por eso pidió el finiquito, el cuál no le fue otorgado de parte de Alajuelense, ya que son conscientes que el cubano terminaría en Saprissa, que desde hace varios torneos anhela con fichar al atacante de 32 años.

Tras la negatividad del León, el cubano optó por llegar al Cartaginés, institución donde es muy querido y respetado. Eso sí, señala que el interés del Monstruo por él se encuentra vigente desde el primer torneo que llegó a Costa Rica.

«Todo sucedió muy rápido y seré muy sincero, recibí una llamada de Agustín Lleida y me dijo las opciones que tenía y obviamente cuando lo tomé no lo tomé bien, porque fue un impacto para mí, como se lo comenté a él y lo hablamos. Me impactó cuando me lo comentó y una de las opciones que me dio o cuando me dio el chance de Cartaginés, yo le dije que me diera una tercera opción, que es el finiquito para decidir sobre mi futuro donde voy. Y hasta ahí, hablamos sobre ese tema.

Lleida me comentó que el finiquito no era una opción, porque sabemos que puedes ir a Saprissa, obviamente sabemos que puedo ir a Saprissa, obviamente saben que puedo ir a Saprissa, porque la opción de Saprissa no está de hoy, si no que desde el primer torneo que llegué al país, entonces eso es una realidad. Yo le dije que mi tercera opción es el finiquito, el cuál no se me llegó a dar y entonces, vamos a explorar las opciones, entre esas estaba la del Cartaginés y para nadie es un secreto, que yo amo al Cartaginés», afirmó Marcel Hernández.