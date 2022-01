Manudos han crucificado al atacante isleño en las últimas semanas

Redacción – El mediático delantero cubano, Marcel Hernández, se cansó de la ola de críticas recibidas en las últimas semanas y se defiende ante los liguistas que dicen que no apareció en juegos importantes del pasado Apertura 2021.

Hernández afirma que le quedó un enorme sinsabor, debido que no tuvo la oportunidad de anotar en la fase final del campeonato pasado, por eso tuvo que convivir con un sinfín de cuestionamientos de parte de muchos liguistas.

Pese a ello, el ariete afirma que cosechó muy buenos números en el León, ya que en el 2021 registró 20 goles y 13 asistencias con el Equipo de su Gente. Por eso señala, que no puede desmeritar todo el trabajo que realizó como rojinegro.

Su salida del León fue repentina, ya que lo prestaron al Cartaginés, donde buscará recobrar su mejor versión y así demostrar que la decisión de los erizos fue un error.

Marcel Hernández habló en conferencia y señala que para un futbolista todos los días son importantes, por lo que deja claro que en La Liga pasaron cosas rarísimas.

«Me quedo con el sinsabor de no haber anotado en esas fases finales, pero los momentos importantes para un futbolista son desde el día uno hasta el cien, yo no puedo desmeritar si anoté contra un equipo y contra otro no, porque como juego la fase final si no anoto en la fase regular. Como me ganó la titularidad, si no anoto.

Me parece que si juego la final, es porque me lo gané durante el torneo, me lo gané haciendo goles y asistencias, yo también me quedo con el sinsabor porque esos son los momentos, donde uno dice que quiero anotar, pero también son los momentos donde el rival dice que va marcar al hombre que más daño le puede hacer.

Con esto no quiero decir que yo era el que más daño podía hacer. Teníamos un gran grupo y gran equipo, sucedieron cosas rarísimas y al final, desgraciadamente no nos alcanzó para ser campeones, pero me quedo con ese sinsabor, me tocaba jalar marcas y abrir espacios, me quedo con el sinsabor de no tener una opción de gol en semifinales y la final, tengo clavada esa espina en el corazón, porque cualquier jugador quiere marcar en esas etapas, no puedo desmeritar todo el trayecto por dos partidos», afirmó Hernández.