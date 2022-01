Torres va creciendo poco a poco en el plantel del Monstruo

Redacción – El volante argentino morado, Mariano Torres, afirma que trabaja para volver a su mejor nivel dentro de la cancha y así seguir deleitando a todo el saprissismo.

Torres es consciente de la responsabilidad que tiene en el Monstruo por su liderazgo y jerarquía, por lo que deja claro que ya se siente mejor de la lesión que lo atormentó hace poco tiempo atrás, por eso se enfoca en volver a su mejor versión.

Para el mediocampista sudamericano es una responsabilidad recuperar su nivel, el cuál lo ha llevado a ser catalogado por muchos saprissistas como uno de los mejores foráneos en la historia de la institución más grande de Centroamérica.

Sumado a que su ligamen termina en el mayo del presente año, por lo que buscará tener un fabuloso semestre para lograr una renovación de parte de Ángel Catalina.

Ese factor de su ligamen es algo que no impacienta a Mariano, que desde varios meses dice que en Costa Rica solo jugará con el Saprissa, lo cuál refleja su identidad por la institución, con la cuál espera seguir contribuyendo mucho tiempo más.

Mariano Torres señala que se ha sentido bien en los entrenamientos, pero considera que solamente podrá tomar ritmo si juega compromisos con los morados.

«Me he sentido bien, sé que me falta porque no es fácil, no termine jugando el campeonato y después fuimos a un receso de unos 10 días, donde igual me mantuve activo pero no es lo mismo, ya llevo casi dos semanas entrenando normal y ya de a poco me voy sintiendo mejor, pero siempre digo lo mismo, que el ritmo lo voy tomando con los partidos, en los entrenamientos uno se esfuerza y trata de hacer todo lo posible mantenerse bien, pero los partidos te dan el ritmo que necesitas, entonces creo que poco a poco me iré sintiendo mejor», afirmó Mariano Torres.