Vargas llega en busca de minutos

Redacción- En la tierra de las bombas y retahílas, Mauricio Vargas llega con gran ilusión al ser una de las nuevas incorporaciones de Guanacasteca, donde tiene la misión de gozar de regularidad para llegar a convertirse en la muralla del club.

Vargas es ficha del Herediano, pero fue prestado por todo el Clausura 2022 a la ADG, donde buscará pelear por la titularidad con el mexicano Antonio Torres y el joven Rodiney Leal, con quiénes tendrá una ardua lucha por el arco pampero.

A sus 29 años, Mauricio viene de un largo período con Alajuelense, en el cuál estuvo desde mediados del 2016 y se mantuvo ahí hasta diciembre del 2021, donde registró 43 partidos jugado y 44 goles recibidos en todo ese tiempo.

Después de cinco años con el León, Mauricio cambió de aires al no entrar en los planes de Agustín Lleida y Albert Rudé, que optaron por llevar de vuelta a Miguel Ajú.

Ahora Mauricio afronta un nuevo inicio de campeonato, donde buscará encontrar más protagonismo en la escuadra de la ADG y todo hace indicar que el arquero será parte fundamental para las aspiraciones del cuadro guanacasteco

Vargas dice que esta feliz de estar en Guanacasteca, ya que se toma con mucha responsabilidad su llegada al ser consciente que llega a aportar toda su experiencia.

«Estoy de lleno con el grupo y la verdad muy contento de estar acá, para mi lo agarro con mucha responsabilidad, sé el equipo que es Guanacasteca, quiero venir a aportar mi experiencia es un grupo muy joven y necesitan gente que dentro del campo los guíen, vengo a aportar mi grano de arena y para nadie es un secreto que vengo a ganar minutos y crecer como profesional.

He tenido la oportunidad de compartir con varios compañeros que están acá, como Pedro Leal, Suhander Zúñiga, Nextaly Rodríguez, además de Brandon Aguilera ya los tuve como compañeros anteriormente.

Me gusta mucho la intensidad con la que el cuerpo técnico dirige los entrenamientos, la verdad es que me siento acoplado y soy una persona que le gusta trabajar fuerte y me tomó muy en serio los entrenamientos y se que puedo aportar bastante, estoy contento de lo que he visto desde que llegué», afirmó Vargas.

Actualmente, el plantel de Guanacasteca está cumpliendo con una cuarentena tras reportar 18 jugadores infectados por el Covid-19 y tres miembros del cuerpo técnico.