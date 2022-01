A Mora le llevaron flores y serenata, todavía es un misterio sobre quién es su nuevo galán

¡Así es! Para la tica Melissa Mora, el físico no es lo primordial, debido a que en su reciente entrevista con el medio de comunicación «La Teja», aseguró que un caballero es lo importante.

«Definitivamente estoy en una etapa en mi vida que pienso que el físico no es lo primordial. El trato de un caballero es lo más importante. El corazón, que sea humano ( por el trato) creo que solo el tiempo para conocer a una persona te lo dice», expresó Mora al medio antes mencionado.

En su reciente entrevista, Mora dijo que pese a su divorcio, todavía confiaba en el amor y que no descartaba casarse en algún momento de su vida.

«Claro que sí me gustaría, lo complicado es volver a confiar en alguien. Yo creo fielmente en el amor entonces cuando uno está enamorado sea casado o no casado, un documento no es necesario, pero sí digo que es bonito casarse y tener una relación estable».

Hace unos días, la sorprendió un pretendiente, que le dio unas bellas flores junto con un corazón de pétalos de rosa que decía «TE AMO» y una serenata, sin embargo, el nombre del nuevo galán todavía es un misterio.