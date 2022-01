Ajú buscará consolidarse en el plantel erizo

Redacción – El joven arquero rojinegro, Miguel Ajú, tiene motivos de sobra para sonreír, gracias a que está con la ilusión al tope por cumplir sueño de ser compañero de su hermano, Yael López en el primer equipo del León.

Ajú tuvo un gran debut con los erizos al dejar su marco en cero ante Guadalupe, que exigió poco al cancerbero, que a pesar de eso tuvo una acción salvadora en el cierre del duelo, que terminaron ganando los liguistas por 1-0.

Para el arquero de 22 años, este Clausura 2022 es muy especial, ya que tiene la oportunidad de compartir camerino con su hermano, Yael López, a quién Ajú ve como un ejemplo a seguir por la carrera que ha tenido el lateral derecho.

López y Ajú son hijos del recordado ex-jugador colombiano de Alajuelense, Nisson Perea, por lo que el amor por el fútbol es heredado por el padre de estos jugadores erizos, que ven como un sueño hecho realidad poder estar en el mismo camerino.

Miguel Ajú fue más allá y cataloga que no tiene palabras para describir la felicidad que tiene por estar en el mismo plantel con su hermano, con quién se da apoyo sin límites.

«Es un sueño hecho realidad, más que todo por Yael porque lo veníamos hablando desde hace muchos años, que yo quería jugar con él y la verdad que Yael es un ejemplo para mí, él ha estado en clubes muy importantes y después de presentación en Carmelita cuando comenzó, tengo un apoyo de familia dentro del camerino, a parte del apoyo que me dan los capitanes, Leonel Moreira también, que con su apoyo me va corregir y siempre va querer lo mejor para mí, saber que estoy con mi hermano me llena de ilusión y no tengo palabras para describir lo que siento», afirmó Ajú.