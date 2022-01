Navas ha sido un pilar para Costa Rica en la eliminatoria

Redacción – En un duelo que se roba gran cantidad de reflectores, Keylor Navas vs Guillermo Ochoa, dos arqueros con gran experiencia que se protegerán a sus países en el Estadio Azteca, donde el tico buscará demostrar quién es el mejor arquero de Concacaf.

Navas juega en el PSG de Francia y Ochoa lo hace en el Club América de México, pese a esa enorme diferencia con respecto a los clubes, «Memo» fue elegido mejor portero del área en 2021 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

El 2021 no fue sencillo para ambos porteros, ya que Navas no logró salir campeón de Ligue One ni de UEFA Champions League. Mientras, que Ochoa tampoco logró llenarse de gloria con el conjunto americanista en la Liga MX.

Además, Ochoa perdió la final de la Copa Oro con el Tri. Mientras, que Keylor se ha encargado de tener a Costa Rica en pie de lucha en la eliminatoria hacia Catar 2022 con sus extraordinarias tapadas, que lo han hecho volver enamorar al pueblo tico.

Aún así, Ochoa superó al costarricense en la elección, lo cuál generó polémica, ya que Navas a los 35 años todavía sigue en la élite europea jugando al máximo nivel.

Es por ello, que este crucial duelo pactado para este 30 de enero a las 5:00 pm, cita a dos extraordinarios arqueros, que buscarán demostrar que todavía siguen en un nivel sensacional con sus respectivas selecciones, donde ambos son estelares.

Desde su llegada a México, Navas ha sido sensación entre los fanáticos aztecas, que se acercaron a la Tricolor a pedirle fotos y autógrafos al hombre del PSG. Por su parte, Ochoa no tiene un buen ambiente en su país, debido a los fallos en juegos pasados.

Sin dudas, que que la visita de La Sele a México podría marcar un antes y un después en la eliminatoria, por lo que Navas buscará llegar inspirado al igual que Ochoa, que buscará impedir que Joel Campbell y compañía le hagan daño.