Lleida tiene coordinación total con la junta directiva del León

Redacción – El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, se defiende de las críticas y afirma que le causa gracia cuando aficionados y ex-directivos erizos dicen que Agustín Lleida hace lo que quiera en La Liga.

Ocampo salió al paso de la ola de cuestionamientos que ha recibido al ser el jerarca del León, ya que muchos fanáticos lo han tachado de «alcahueta» con Lleida, a quién también gran parte del liguismo ha crucificado por los fracasos recientes del club.

Ante ello, el mandamás de los rojinegros señala que Lleida es el gerente deportivo de Alajuelense, por lo que es quién toma las decisiones en ese campo y es por eso, que le han dado el poder necesario al español en la institución.

Eso sí, Ocampo señala que el ibérico toma decisiones en coordinación total con la junta directiva de La Liga, donde debe presentar las propuestas para cada torneo, opciones de fichajes y demás, donde se discuten y se toma el mejor rumbo para los manudos.

Fernando Ocampo habló con el programa 120 minutos de Monumental y señala que la gente puede opinar lo que quiera, pero no oculta que le da gracia lo que dicen, debido que en la directiva eriza están felices con la gestión del europeo.

«Me causa gracia cuando dicen que Lleida hace lo que quiera en La Liga. Agustín es el gerente general y totalmente apoyado por la junta directiva en coordinación total, yo hablé con Agustín una o dos veces diarias, todos estos días de fin de año. Él presenta también a la junta directiva las propuestas y se discuten, se emiten opiniones o comentarios, pero es el gerente deportivo de La Liga y toma las decisiones en La Liga.

No entiendo cuando me preguntan esas cosas, son opiniones de gente que tiene derecho de opinar, pero si usted tiene un gerente deportivo sin poder, entonces mejor quítelo. Yo estoy muy contento con la labor de Agustín Lleida, no solo yo sino que toda la junta directiva, nosotros hacemos una valoración completa de los objetivos que se han propuesto, otros tenemos que ajustarlos y sobre esa base se trabaja, pero la labor de Lleida es muy muy buena y estamos muy satisfechos», afirmó Ocampo.