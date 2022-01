Redacción. Los diputados: Luis Ramón Carranza y Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana, culparon a la fracción de Liberación Nacional de paralizar el trámite del préstamo del tren eléctrico en la Comisión de Infraestructura.

Los liberacionistas exigieron, en noviembre del año pasado, detener el dictamen de la iniciativa hasta recibir en audiencia a las personas representantes del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Sin embargo, dos meses después, la presidencia de la Comisión, en manos de la diputada del PLN, Paola Valladares, no ha programado la realización de dicha comparecencia.

«La comparecencia del CFIA tuvo que darse hace ya mucho tiempo. En uno de los días que íbamos a sesionar, el 11 de enero, nos dimos cuenta que las personas funcionarias de la comisión nunca recibieron la instrucción por parte de Valladares para convocar a los funcionarios del CFIA en esa fecha, a pesar de que su asesor nos dijo que sí habían convocado al CFIA. También hemos tenido una sospechosa falta de quorum en varias sesiones para realizar la audiencia», explicó el diputado Carranza Cascante, quien considera esta situación un abuso por parte de la presidenta de la comisión.

La legisladora Hidalgo Herrera indicó además que la treta del PLN coincide con el final de la campaña política, por lo que, es evidente que no quieren revelar su verdadera posición a favor o en contra del tren eléctrico antes de las elecciones del 06 de febrero.

«Se trata de un acto de poca transparencia ante la ciudadanía, pues temen mostrar al electorado sus verdaderas intenciones. Es mejor dar la cara y decir abiertamente si quieren o no quieren tren eléctrico y no retrasar más la discusión. No hay excusa válida para privar a la gente de avanzar con un proyecto tan importante y tan urgente para las personas y el país», indicó la diputada.