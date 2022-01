Redacción. Los pacientes que no se vacunaron contra la Covid-19 requieren el doble de días de internamiento que quienes poseen un esquema completo, así se desprende del análisis realizado por el Área de Estadística en Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según el análisis de los casos de las personas que se encontraban hospitalizadas el miércoles anterior en los establecimientos de salud de la institución, quienes no han sido vacunados contra la covid-19 han requerido de una estancia media de 23,9 días, mientras que quienes ya han recibido al menos una dosis o ya cuentan con su esquema completo han requerido de 15,2 días y 12,7 días respectivamente.

“Respecto a la estancia media se observan diferencias en la estancia media de los pacientes que tienen esquema completo versus lo que de todo no están vacunados o en su defecto están vacunados pero aún no inmunizados”, comentó la estadística Susana López Delgado, jefa de la subárea de Estadística en salud.

La profesional agregó que para efectos de este estudio se considera un esquema incompleto (inmunidad parcial) aquel que es igual o mayor a 15 días de la fecha de la primera dosis y hasta 14 o menos días luego de la aplicación de la segunda dosis. Mientras que el esquema completo (inmunización completa) es aquel igual o mayor a 15 días luego de la fecha de la segunda dosis.

En total, el estudio incluso el análisis de la información de 646 pacientes internados: 149 no vacunados, 44 con esquema incompleto y 453 con esquema completo de vacunación.

La hipertensión, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo y el asma son factores de riesgo comunes en los pacientes que han requerido internamiento por covid-19.

Sin embargo, muchos de los pacientes no vacunados o con esquema incompleto no presentaban ninguna patología de fondo más que la covid-19; es decir, no tenían factores de riesgo.