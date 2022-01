Guadalupe aspira a ser protagonista

Redacción – El entrenador guadalupano, Wálter Centeno Corea, afirma que el fútbol de es de valientes y por eso deja claro que al ser una persona ganadora no va cambiar su forma de ser como director técnico de los capitalinos.

Centeno inició el Clausura 2022 con un triunfo de 3-2 ante Cartaginés, que vio como Guadalupe FC vino desde atrás para lograr una fantástica remontada.

Ese resultado fue gracias a los riesgos que tomó el Rey Paté en su esquema, que con su profesado «toque-toque» lo ha instaurando en el cuadro con sede en el cantón de Goicochea, que aspira a ser protagonista en el certamen nacional.

Para el estratega de 45 años, todos sus entrenamientos son con base al manejo de la pelota, donde se enfocan en cuidar la misma y dominarla de gran forma, con la intensión de que seguir con el discurso que tanto profesa Centeno inspirado en Guardiola.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y pese a las críticas por su estilo como timonel, señala que es un cabezón y por eso no va cambiar su forma de ser.

«Nosotros practicamos y hacemos todos los entrenos en base al balón, sabemos que para tener la pelota debemos que cuidarla, para tenerla debemos sacrificarnos, ella nos dio el triunfo ante Cartaginés. Sé que he cansado con el discurso, pero el balón es el que me gusta, fue mi amigo durante mucho tiempo y me gusta que los equipos míos jueguen con el balón. Soy un terco, un cabezón, en la vida se corre riesgos, el fútbol es de valientes y los ganadores no podemos cambiar la forma de ser», afirmó Paté Centeno.

Los capitalinos visitaran a Liga Deportiva Alajuelense este sábado 15 de enero a las 6:00 pm en el Estadio Nacional, esto con el fin de medirse en la fecha 2 del torneo.