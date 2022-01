Centeno defiende su estilo de juego con Guadalupe

Redacción – El técnico de Guadalupe FC, Wálter Centeno, se defiende de la ola de críticas que ha recibido por un estilo donde impera el «toque-toque», en el cuál deja claro que no es capricho de él, si no que es la evolución del fútbol en el mundo.

Centeno sostiene que la caída de 1-0 ante La Liga no fue por su forma de jugar con los josefinos, ya que para el timonel todo se dio por la superioridad rojinegra.

Para el capitán del barco guadalupano, conforme pasa el tiempo irá consolidando su idea de juego con los capitalinos se verán mejor en la cancha, ya que reconoce que le está costando inculcar esa forma de jugar a sus muchachos.

Esa problemática también la vivió en Saprissa y Grecia, por lo que el timonel de 47 años también está batallando con eso en la institución del cantón de Goicochea.

Ante ello, el estratega afirma que no solo hace porque él quiere, si no que es algo que se da a nivel mundial, por eso espera que se siga dando en el país e incluso dice que Albert Rudé del León e Iñaki Alonso de Saprissa saben más del tema por ser españoles.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y señala que el fútbol tico ha estado predispuesto a este estilo de toque-toque del balón, el cuál tanto profesa.

«Voy hablar en términos generales, creo que el fútbol de Costa Rica por muchas etapas no ha estado predispuesto para esto, me pasó en Saprissa y en Grecia, ahora me vuelve a pasar con Guadalupe, entonces no solo Guadalupe, ya que con Saprissa le costó, Grecia también y he estado en los tres equipos, donde me ha costado esto.

En el momento, que los muchachos tomen más confianza lo van a lograr, porque no estaban acostumbrados a esto y es normal verdad, hay que hacerlo y entendamos, no es un capricho de Wálter Centeno. Cuando vamos a jugar a nivel internacional todos los equipos hacen eso, no es un capricho mío, es la evolución del fútbol.

Si le preguntan a los entrenadores de Alajuela y Saprissa, que son españoles dirán lo mismo, me gustaría que le preguntaran a ellos, porque se han encasillado que es Wálter Centeno, y yo no soy el caprichoso, nuestros jugadores no están acostumbrados, obvio. El partido ante Alajuela no lo perdemos por eso, si no que Alajuela fue superior en muchos lapsos del partido», afirmó Centeno Corea.