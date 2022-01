Hernández se fue del Cartaginés en enero del 2021

Redacción – El presidente brumoso, Leonardo Vargas, señala lo perdido por equipo de la Vieja Metrópoli desde que salió Marcel Hernández, quién en su adiós provocó un enorme sismo en las filas del cuadro blanquiazul.

Hernández dejó la institución brumosa en enero del 2021, con el fin de unirse a Alajuelense, donde vive ratos complicados por causa de divorcio con la afición rojinegra, que lo acusa de no aparecer en los partidos importantes.

Esa difícil atmósfera que vive el isleño ha generado especulaciones alrededor de él y su futuro en la institución rojinegra, ya que rumores lo colocan en condición de préstamo de vuelta en el club brumoso, aunque el mismo jerarca de Cartaginés lo desmiente.

Alajuelense pagó a los de la Vieja Metrópoli $150 mil (₡233 millones) por la ficha de Hernández hace un año, ya que como jugador del Decano del fútbol tico se destapó con 59 goles en 94 duelos, los cuáles fueron suficientes para que los erizos sacara la billetera.

Ese monto ayudó a los brumosos a pagar diferentes deudas que los atormentaban desde hace varios años atrás. Pero lejos de costear las mismas, el impacto que dejó Hernández fue aún mayor en el club, debido que perdieron protagonismo.

Leonardo Vargas conversó con el programa 120 minutos de Radio Monumental y señaló las consecuencias que sufrieron tras la salida del cubano, ya que perdieron mucho.

«La ida de Marcel Hernández no generó resultados económicos positivos, más bien todo lo contrario. No haberlo suplantado bien, ver los errores que cometimos en tratar de llenar la plaza que él dejaba y en el momento del jugador y todo nos generó una serie de gastos, lo repito y lo acepto.

Al final, sí se todo lo que perdimos y lo que se ingresó, las no clasificaciones, no solamente por la ida de Marcel, sino que porque el equipo no funcionó, por también fue producto de ese sismo que sufrimos hace un año con la salida de Marcel y créanme que económicamente no fue un resultado positivo para nosotros.

El ingreso del dinero y como todo lo que entra en el Cartaginés, lo invertimos en cancelar deudas del pasado, en eso nos ayudó, pero después lo que perdimos fue igual de importante para la institución», afirmó Leonardo Vargas a 120 minutos.