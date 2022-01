Redacción – La delantera costarricense, Priscilla Chinchilla, celebra nuevo gol en triunfo de 0-4 del Glasgow City FC ante Spartants WFC en la fecha 13 de la Premier League femenina de Escocia.

Como es usual, la tica fue estelar y cumplió con una notable labor en el compromiso, que con un gol de Hayley Lauder al minuto 12, que vio como ex-manuda inició la jugada de gol, al darle el balón a Colvill, que le dio un certero pase a su compañera para el 1-0.

Ese tanto le dio todo el dominio al club de la tica, que vio como Davidson anotó penal al minuto 31 y Beattie al minuto 71, fueron claves para encaminar el triunfo del Glasgow al poner el marcador momentáneo de 0-3.

84 | GOAL FOR GLASGOW CITY!!!!! Priscila Chinchilla gets on the scoresheet! A ball forward from Clark sets Dodds free and her cutback is finished off by Chinchilla!

SPA 0-4 CITY https://t.co/ZFfM3smKHk

