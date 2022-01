Ugalde renunció a La Sele desde septiembre del 2021

Redacción – El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, le mandó un mensaje a Manfred Ugalde, a quién crítica por estar mal asesorado y por eso señala que decirle no a la Selección Nacional con 19 años, no es algo normal en un futbolista.

Villalobos no olvida la renuncia de Ugalde a La Sele, mientras Luis Fernando Suárez este al mando del cuadro patrio, luego de que el timonel patrio lo descalificara públicamente ni tampoco lo expusiera al criticar su desempeño.

En ese momento, Ugalde dio la noticia mediante una carta, lo cuál desató una enorme polémica y pese a que hace unas semanas se rumoreó de un posible regreso del atacante del FC Twente a la Tricolor, el mismo Suárez lo negó contundentemente.

Es por ello, que en la Selección Nacional solo quieren jugadores que realmente amen a Costa Rica y la camiseta del combinado patrio, con el fin de tener solo jugadores comprometidos para así crear una identificación total en el grupo.

Rodolfo Villalobos habló en el programa 120 minutos de Radio Monumental y afirma que solo desean tener jugadores concentrados al 100%, por eso deja claro que Ugalde está muy mal asesorado, ya que se le fue la mano al retirarse de La Sele.

«Manfred es un caso, que él decidió no venir a la selección. Esta selección es de la gente que quiere defender la camiseta de este país, no es de más nadie. Aquí no se ganan salarios, aquí los jugadores están concentrados y aquí es un tema de amor por la camiseta, me parece que a Manfred con 19 años se le fue la mano, muy mal asesorado.

Es un buen muchacho, pero muy mal asesorado. Decirle no a la selección con 19 años, no es normal. Aquí van a venir los jugadores que quieren la camiseta y quieren estar en Catar, yo le puedo decir a Matarrita ante Honduras, que con una lesión dijo que estaba listo tras tener terapia y trabajos diferencias. Navas se vino con la lesión al país para jugar ante Honduras, son gente que quiere la camiseta. Más de enojo, me da tristeza el caso de Manfred, porque él que más esta perdieron es él», afirmó Villalobos.