Amador se alista para una nueva temporada con el INEOS Team

Redacción – ¿Se retirará? Esa es la pregunta que se hacen muchos seguidores del famoso ciclista tico, Andrey Amador, que salió al paso de los rumores sobre su supuesta última temporada en el deporte sobre dos ruedas.

Amador es para muchos el mejor pedalista que ha nacido en Costa Rica, gracias a su envidiable carrera donde ha defendido escuadras como el Movistar Team y actualmente lo hace con el INEOS Team, uno de los mejores del mundo.

Además, de tener varias participaciones en el Giro de Italia y Tour de Francia, lo cuál habla muy bien del ciclista nacional, que es consciente que ya está en la recta final de su carrera, ya que el 29 de agosto de este 2022 llegará a sus 36 años de edad.

Es por ello, que Amador afirma que no es de cuerda como se dice popularmente, por lo que todavía no ha anunciado oficialmente su salida del deporte, pero deja claro que irá carrera a carrera y ahí verá su estado motivacional con los resultados que obtenga.

Para el nacido en San Ramón, Alajuela, todavía no tiene claro si este 2022 será adiós de la élite del ciclismo, por lo que no entiende la exaltación de muchas personas.

Andrey Amador conversó con AMPrensa.com y contó detalles sobre su continuidad en el deporte de los pedales, en el cuál ha vivido momentos fabulosos a lo largo de los años.

«Ya voy para 36 años y uno no es de cuerda como se dice, también se ha dicho mucho de que si me voy a retirar, yo creo que no lo he anunciado oficialmente, pero todos sabemos que quiero ir año a año, quiero ir carrera a carrera y día a día, dependiendo de como vayan los resultados, las ganas y la motivación, tomo la decisión pero no quiere decir que va ser mi último año este 2022.

No sé, porque mucha gente se ha exaltado y dicen que este año me voy a retirar, pero no. Puede ser que sí sea un año increíble para mí, motivado y con ganas, ¿Por qué no voy a seguir en el ciclismo? Espero que este año sea muy bueno con el Ineos Team», dijo Andrey Amador a AMPrensa.com.

Actualmente, Amador está entrenando en Costa Rica, mientras viaja a Europa para unirse a su equipo, donde comparte con grandes ciclistas como el ecuatoriano campeón olímpico Richard Carapaz junto con los colombianos Eagan Bernald y Daniel Martínez.