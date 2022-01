Entrada a clases será el 17 de febrero

Redacción- Siga estos consejos para la compra de útiles escolares para la entrada a clases de este 2022.

El curso escolar de este año 2022 dará inicio el 17 de febrero, con la modalidad que tras casi dos años los estudiantes volverán a la presencialidad total a los centros educativos.

El Ministerio de Educación Pública, promueve el reutilizar los útiles con los que los estudiantes cuenten, por lo que la asesora del MEP, Maybel Quirós solicitó a los padres, y encargados hacer un compilación de materiales disponibles en los hogares.

Además de que aquellos que tengan que adquirir porque no cuentan con los útiles, comparen los precios para que no paguen caprichos y así que el regreso a clases no se vea como un gasto elevado.

Pues muchas personas por las presuras para comprar los útiles pagan sumas elevadas por lo que se recuerda que se debe hacer no sólo bien, sino utilizando el dinero de forma eficiente y sacándole el máximo provecho.

Por lo que se le recomienda seguir los siguientes consejos para que su dinero sea bien invertido en la compra de útiles escolares.

1. Presupueste: Defina de cuánto dinero dispone y cuánto es lo máximo que puede gastar, para que su economía no se vea afectada por gastos innecesarios.

2. Reutilice: Revise todos los materiales del año anterior y vea cuáles aún pueden tener vida útil y ser usados nuevamente. Por ejemplo, cartucheras, salveques, diccionarios.

3. Haga una lista y apéguese a ella: Después de revisar lo que puede reusar, haga una lista de todo lo que debe comprar, empezando con lo imprescindible y realmente necesario, solo agregue si cuenta con dinero extra.

4. Compare precios: Camine y revise precios entre al menos tres lugares, con el fin de que pueda elegir el más conveniente y con mejor relación entre precio y calidad. No compre marcas, compre calidad y durabilidad.

5. Saque tiempo: Invierta un buen rato en hacer esas compras, eso le evitará olvidar cosas y le permitirá escoger mejor, comparar y analizar las promociones.