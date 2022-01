Manudos registran ocho casos positivos

Redacción – Sporting FC y Alajuelense también se suspende; ya son tres partidos pospuestos en la fecha inaugural del Clausura 2022.

Según dio a conocer la Unafut, Alajuelense contabiliza ocho casos positivos por Covid-19, por lo que optaron por pedir la reprogramación de los duelos de la fecha uno.

Los rojinegros iban a visitar al club capitalino en el Estadio Cuty Monge, pero ante lo sucedido dicho compromiso se reprogramó para el miércoles 16 de febrero.

Además, los manudos tampoco jugarán el duelo de la fecha 2 ante Guadalupe FC, el cuál está pendiente de su reprogramación.

Pero no solo este compromiso se pospuso, ya que también los compromisos Guanacasteca vs Saprissa y Herediano vs Jicaral también se cancelaron por casos positivos registrados en las instituciones.

Esta situación es realmente preocupante y por ello, los presidentes de los clubes se reunieron de forma urgente, donde se determinó posponer los juegos apegándose al reglamento que rige en la máxima categoría nacional.

Los próximos duelos de la primera jornada siguen en pie, pero dependiendo de los resultados de los hisopados, se podría suspender por completo toda la jornada.

Partidos en pie: