Ruíz ha ido perdiendo protagonismo en Alajuelense

Redacción- El estratega cafetero de la sele, Luis Fernando Suárez, explicó los motivos por los cuáles convoco a Ruíz, a quién considera un jugador que aporta mucha experiencia y que posee un bagaje importante.

A sus 36 años, Ruiz alista todo su talento para ponerlo a disposición tanto del cuerpo técnico como a sus compañeros, que buscarán realizar compromisos perfectos ante Panamá, México y Jamaica para seguir en la lucha hacia el mundial.

Suárez salió en defensa de Bryan Ruíz unos de los principales referentes de la selección, ya que gran parte de la afición lo ha crucificado por su gran irregularidad en Alajuelense, pero aún así seguirá aportando su liderazgo al grupo tricolor.

Incluso, es un ejemplo para jóvenes como Aarón Suárez y Jewison Bennette, que crecieron viendo al Capi en la cima y ahora comparten camerino con él, lo cuál los motiva.

Para el colombiano, es digno de resaltar el llamado de Ruíz a La Sele, debido que depende de muchas circunstancias y que su experiencia es un punto a favor para sus llamados recurrentes, a pesar de todo lo que se dice del referente patrio.

«Bryan significa mucho para la selección, aporta mucha experiencia y con el bagaje que posee es un punto a favor de Ruíz, pero uno no puede ser absoluto en el sentido de convocarlo siempre, miraré cuáles son las circunstancias, sean favorables o no, si son favorables lo llamaré, en caso que no sean favorables no lo llamaré » afirmó Suárez.

Incluso, Bryan fue pieza importante en la victoria de 2-1 ante El Salvador en octubre, donde el mediocampista aportó toda su experiencia para que el combinado nacional pudiera obtener los tres puntos. Ante Honduras también vio acción.

La Selección Nacional se enfrentará ante Panamá el 27 de enero las 8:05 pm, donde buscará obtener los tres puntos para seguir en la carrera hacia Catar 2022.