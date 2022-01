Timonel colombiano es consiente que nivel del equipo patrio deja dudas

Redacción- Luis Fernando Suárez reconoce que el funcionamiento de La Sele no fue nada convincente la noche de este jueves en la victoria por marcador de 1-0 ante Panamá.

Resultado que llena de esperanza a los aficionados nacionales, quienes mantienen vivo el sueño de clasificar a Catar 2022.

Aunque este triunfo solamente le permite al representativo nacional acercarse hacia los canaleros en la competencia por ocupar el cuarto puesto de la clasificación.

Mismo que brinda medio espacio hacia la justa mundialista, con lo que se gana el derecho de enfrentar el repechaje contra el representante de Oceanía.

Conjunto que aún no se encuentra del todo definido, aunque normalmente es Nueva Zelanda quienes aspiran a representar el continente más pequeño del planeta.

«Hubo ratos en los que se jugó bien, ya lo dije en la anterior pregunta, no todo el tiempo, esto lo tengo claro, o sea que hubo momentos en que la forma me gustó, hubo momentos en los que la forma no me gustó».

«Así se juegan las eliminatorias, con las complicaciones que te da enfrentar a equipos fuertes el panameño que está jugando bastante bien, creo que el equipo fue inteligente, sobre todo terminando el primer tiempo y empezando la segunda parte, porque en principio no teníamos mucho la pelota», declaró Suárez en la conferencia de prensa tras la victoria tica.