Lezcano ya cuenta con la nacionalidad guatemalteca

Redacción – Tras cansarse de esperar un chance con la Selección de Costa Rica, el delantero costarricense, Andrés Lezcano, aceptó defender a Guatemala y promete defender a muerte los colores del combinado centroamericano.

Lezcano aceptó el llamado a la bicolor chapina, luego de que cumpliera con los cinco años reglamentarios viviendo en suelo guatemalteco, lo cuál generó que Luis Fernando Tena, timonel mexicano, no tuviera problemas para convocar al ariete de 31 años.

Este 24 de enero se integró al microciclo de trabajos de los quetzales, donde buscará ganarse un lugar para así gozar de constancia en el representativo del área.

Guatemala ocupa actualmente el puesto 122 en el ranking mundial de países, por lo que está en un período de reestructuración, donde Lezcano sería parte del proceso de cara al proceso eliminatorio hacia el Mundial del todavía lejano 2026.

Andrés Lezcano dice estar con mucha ilusión por el llamado al cuadro guatemalteco, ya que siempre tendrá una responsabilidad extra por defender a toda una nación.

«Muy alegre, mucha ilusión me generó e igual que muchas personas, me tomó por sorpresa. Siempre va ser una responsabilidad extra, sabemos lo que representa estar en una selección y voy a tratar a defender los colores a muerte, porque ha sido mi casa desde hace cinco años, me siento contento y honrado de ser parte de la selección, la historia no ha favorecido a Guatemala con un Mundial, pero para eso se está trabajando en lo que viene, pensando lo que viene y en las posibilidades del ir al Mundial del 2026″, afirmó Lezcano.

La felicidad de Lezcano es total, por lo que buscará defender de gran forma al país centroamericano, donde lo han valorado de gran forma y por eso se mentaliza en seguir destacando con los colores del Comunicaciones, actual campeón de Liga Concacaf.