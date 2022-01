El ex-participante de «Dancing With The Stars» se encontraba internado en el Hospital México

Redacción- El pasado 2 de enero, la conocida figura pública, Daniel Carvajal, vivió una terrible experiencia en su viaje a Cancún México, el ex-combatiente, dio todos los detalles de su viaje y enfermedad al medio de comunicación «La Nación».

El tico, se enfermó gravemente tras contraer una amigdalitis bacteriana, sin embargo, mencionó que supuso que se trataba de una simple infección de garganta por el cambio de clima, no obstante, el dolor se comenzó a incrementar y tuvo que cancelar varios tours que tenía programados.

Un tour que no quiso perderse fue conocer «Chichen Itzá» y luego un cenote (pozo de agua). Horas después de haberse lanzado de clavado al pozo, sin querer ingirió un poco de agua, lo cual, provocó que su dolor de garganta aumentara y se inflamara más.

“En la madrugada no podía dormir. Luego me percaté de que tenía presión en el pecho y que no podía respirar. Sentía cómo se iba cerrando. Le dije a mi amiga que necesitaba ir al hospital. Me dolía demasiado. Tenía la garganta cerrada. Ella me vio notablemente inflamado y ya me costaba respirar. Fuimos a una clínica privada”, dijo Carvajal al medio de comunicación antes mencionado.

Asimismo, contó que al llegar al hospital le hicieron varias pruebas para poder descubrir que era lo que tenía.

“Me hicieron más estudios y se dieron cuenta de que lo que tenía era una amigdalitis bacteriana. Me dijeron que había que detenerlo porque era muy serio. Me estaban cobrando un platal. La doctora que me atendió me dijo que no me quería asustar, pero que tenía que atenderme en las próximas horas porque podía ser letal. Me dijo que me atendiera ya porque así no podía viajar”, expresó.’

El ex-participante de «Dancing With The Stars», contó que los montos para ser atendido en el hospital privado mexicano, eran de más de ¢4. 4 millones de colones, y aún así le podía salir más caro. Por ende, decidió ir a una clínica pública de Cancún, y explicó que la infección creció tanto en 48 horas, que fue por eso que se le cerraron las vías.

Al mejorar levemente, el tico de 39 años, pudo viajar de nuevo a Costa Rica para ingresar al Hospital México, en donde fue atendido y actualmente se encuentra estable y listo para regresar a casa.

«Aquí estoy en mi último día de almuerzo en el Hospital México, estoy feliz, agradecido con Dios y con todos ustedes que han hecho una cadena de oración, a mi familia, a mis amigos, al Hospital México que se han portado incondicional, hoy después de 11 días muy fuertes, le doy gracias a Dios por esta experiencia.. Gracias a todos de verdad, contento y voy para mi cada, pura vida», dijo Carvajal mediante sus historias de Instagram