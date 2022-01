Manudos están felices con idea de juego de Albert Rudé

Redacción – El delantero del León, Johan Venegas, afirma que Albert Rudé le ha dicho al plantel de Alajuelense que a puro nombre no van a ganar el título nacional, por eso les exige una alto nivel de intensidad en todos los partidos.

Venegas fue el autor del único gol de La Liga ante Guadalupe, al cuál los erizos vencieron por 1-0 para así iniciar con el pie derecho su aventura por el Clausura 2022.

Para el ariete erizo de 34 años, los manudos manejaron un alto nivel de intensidad ante los guadalupanos, lo cuál fue clave para que terminaran dejándose el triunfo.

Las instrucciones dadas por «El Míster» (como se le dice a los técnicos en España) han calado muy bien en La Liga, ya que conforme ha ido pasando al tiempo han entendido mejor lo que quiere Rudé con los rojinegros.

¡Buena combinación en Alajuelense para marcar el primer el gol de la tarde!⚽️💥 pic.twitter.com/t0JybZFm7I — FUTV (@FUTVCR) January 16, 2022

Es por ello, que «El Cachetón» afirma que en el plantel se han mentalizado en ser un plantel agresivo y con mucha intensidad, por lo que le pide a sus compañeros dar siempre el 101% en la cancha, con el fin de que siempre estén a tope fecha a fecha.

Johan Venegas conversó con Teletica Radio y puso énfasis en la intensidad que les ha encomendado Rudé, con la misión de sentirse más cómodos con la idea del español.

«El equipo manejó una intensidad muy alta durante 80 minutos de juego y es difícil mantenerla, pero entre más tiempo la podamos mantener va ser mejor, es lo que el míster nos está inculcando en el día a día, manejar una intensidad alta y ser un equipo agresivo, gracias a Dios creo que el equipo manejó una gran intensidad y lo sabemos.

El míster nos dice que a puro nombre no vamos a ganar un campeonato, ni por vestir la camiseta de La Liga y todos tenemos claro que somos uno más para beneficio del equipo, tenemos que trabajar para conseguir el objetivo y cada quién en su momento, debe dar su máximo esfuerzo, trabajar para el equipo porque sabemos que si cada quién está en su máximo nivel, no estoy hablando de un 99%, si no un 101% en la cancha.

El equipo siempre va estar a tope y sin importar quién juegue, eso es lo que queremos, que el equipo se mantenga sin importar quién está dentro del rectángulo de juego y entre más tiempo, hemos pasado con la idea del míster, nos hemos sentimos más cómodos», afirmó Johan Venegas.