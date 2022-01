Asimismo, Schwebel cuestionó a las personas que no se colocaban bien la mascarilla

Redacción- El día de ayer, el conductor del noticiero Telediario de Guadalajara, Leonardo Schwebel, se hizo viral al explotar en media transmisión en vivo contra los antivacunas.

La fuerte reacción del reportero genero que algunos le tacharan de «loco» y «paranoico», sin embargo, la mayoría apoyaron su reacción y enviaron mensajes de apoyo hacia el presentador.

“La libertad no te da derecho a fregar el prójimo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil”, gritó frente a la cámara

Asimismo, Schwebel cuestionó a las personas que no se colocaban bien la mascarilla, además, los comparo con moscas, porque al parecer les gusta «estar en la popo».

“Moscas y a las moscas no se les convence de que sean abejitas, les gusta estar en la popó, quédense en la popó, no me importa, pero sí me importa que no me contagien. Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí», expresó Schwebel