Redacción – El delantero tico, Marco Ureña se luce con golazo en amarga derrota de 1-3 del Central Coast Mariners ante el Melbourne City en la A-League de Australia.

Como es costumbre, Ureña fue titular con su número 12 en la espalda, con el cuál se ha convertido en figura de su escuadra en el balompié australiano, el cuál le ha caído muy bien, ya que este 2022 lo ha iniciado de forma magistral.

Para el oriundo del cantón de Acosta, no ser considerado en La Sele no es motivo de un bajón anímico ni mucho menos, ya que más bien demuestra que tiene todo para ser convocado, pero aún así, Luis Fernando Suárez lo tiene borrado.

Ureña se vio bastante participativo desde el inicio del duelo, pero también tuvo que ver como Jamie Mclaren puso el 0-1 con un gol al minuto 18 y así adelantar al Melbourne.

Back in it with this piece of creativity from Marco 🇨🇷

Superb finish from the number 1⃣2⃣

