Manudos son los reyes a nivel de liga menor

Redacción – El controversial gerente general del Team, Jafet Soto Molina, no considera considera como un logro título de Alajuelense a nivel de liga menor, debido que en Costa Rica al ser un país pequeño los resultados se mide siempre con el equipo mayor.

Fiel a su estilo polémico, Soto le tiró con todo a La Liga, que en el pasado semestre se coronaron bicampeones a nivel Sub-15 y Sub-17. Además, a nivel Sub-20 también dieron la vuelta olímpica, lo cuál demuestra la hegemonía rojinegra.

Aunque afirma que no le resta méritos a los manudos por ese hito, Jafet es crítico del León y de Saprissa, ya que también ha ganado muchos títulos a lo largo de los años en sus divisiones menores, que han dado grandes jugadores al país.

Para el mandamás del equipo que nació grande, en suelo nacional todo se mide con el equipo mayor de cada institución, por lo que no ser campeón de primera división es un fracaso, debido que en suelo nacional siempre

Jafet Soto estuvo de invitado en el programa «Contragolpe» de TD Más y señala que en el fútbol tico se mide el rendimiento en lo más alto y no a nivel menor.

«¿Cuántas veces ha sido campeón Alajuelense en liga menor? todas las veces, Saprissa también ha sido campeón muchas veces en liga menor, eso no es un logro sinceramente, yo no le quito méritos a nadie, mi Herediano ha sido campeón en 19 veces en todas las categorías no sé cuántos años, Costa Rica por ser un país pequeño, los resultados siempre están arriba y ahí es donde se mide el rendimiento.

Pero veamos otro equipo que no sea de los tradicionales, vean a Pérez Zeledón con Juan Luis Artavia y ha tenido ya a Fernando Paniagua por año y medio, le han dado respaldo, armaron un equipo en conjunto y terminaron el pasado campeonato con un gran cierre de torneo, de repente le metemos un poco más de candela», afirmó Soto Molina.

Jafet Soto: "Alajuelense todas las veces es campeón en Liga menor…eso no es un logro" pic.twitter.com/IoUPR5bSlb — TD Más (@tdmas_cr) January 11, 2022

Herediano es el vigente campeón costarricense, por lo que en el cuadro florense han aprovechado para criticar a las demás instituciones del fútbol nacional.