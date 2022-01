Redacción – El delantero costarricense, Marco Ureña, sigue dando de que hablar en el fútbol de Australia tras brillar con una nueva asistencia en amarga derrota de 3-2 del Central Coast Mariners ante Sidney FC.

Ureña se ha convertido en una pieza fundamental de los Mariners y como es usual, fue titular en el compromiso válido por A-League.

Aunque el tico y compañía mostraron buen juego dentro de la cancha, el Sidney FC golpeó primero con un gol de penal obra de Anthony Cáceres al minuto 45+2 para el 1-0.

Esa anotación le tocó el orgullo a los Mariners, que encontraron el 1-1 con un golazo obra de Oliver Bozanic, que con un gran remate envío el balón al angulo al minuto 53.

