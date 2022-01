Redacción – El reconocido delantero costarricense, Marco Ureña, se vistió de héroe al marcar gol del triunfo por 1-0 del Central Coast Mariners en las semifinales de la FFA Cup de Australia y así sellar su boleto a la definición por el título.

Como es usual desde que llegó a esta nación ubicada en Oceanía, el tico es protagonista y en el duelo ante el Sidney FC fue parte de la formación estelar con su número 12.

A lo largo del duelo, Ureña se vio muy participativo y cumplió con una notable labor en labores de ofensiva, pero todo ese esfuerzo dado junto con sus compañeros se vio recompensado hasta el minuto 82.

Marco fue elegido para ejecutar un penal, el cuál lanzó con un potente remate al centro que se le fue al arquero en medio de las piernas para que así el tico festejara el ¡GOOOL! y así guiar a la victoria al Central Coast Mariners, donde es referente.

The moment that sent us into our first final in 9⃣ YEARS!

This club 🥰🥰🥰#CCMFC #WontBackDown #FFACup pic.twitter.com/zrOC72brLt

— Central Coast Mariners (@CCMariners) January 18, 2022