La actriz cuenta con las tres dosis de vacuna contra el virus

Redacción- A casi un año de la primer vez que le dio Covid-19, la tica Maribel Guardia, se vuelve a contagiar, así lo confirmó mediante un video en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz le comparte a sus más de 7 millones de seguidores su experiencia esta segunda vez, afirmando que gracias a que tiene las tres dosis de la vacuna contra Covid-19, los síntomas fueron muy leves, únicamente tuvo dolor de garganta.

«Gracias a Dios lo único que me dolía era la garganta, y haciendo gárgaras, con enjuague bucal me sentí muy bien, no he sentido dolores de cabeza, ni temperatura, nada más he tomado paracetamol..Yo tengo tres vacunas y eso me ha ayudado mucho, porque los síntomas han sido muy leves.. ya voy de salida», expresó la tica de 62 años.

Debido a la cuarentena, la bella pelinegra no pudo asistir al estreno de «El Tenorio Cómico», sin embargo, mencionó que espera poder acompañar a sus compañeros este sábado.