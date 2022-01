Redacción- Datos oficiales brindados por el departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Tibás, señalan que el alcalde David Meléndez Sánchez, percibe un salario de 3 millones 459 mil colones.

Cabe recalcar que Meléndez Sánchez, recientemente es blanco de polémica por insultar al regidor Luis Polinaris durante una sesión virtual del Concejo Municipal.

Los hechos se dieron en la sesión del este martes 4 de enero, cuando el regidor estaba exponiendo las bases legales de una contratación administrativa que hizo el ayuntamiento.

En determinado momento, intervino el actual alcalde con una frase “Ya va a empezar con sus playadas mae”.

El regidor salió en su defensa y le respondió “No sea irrespetuoso, si usted quiere respeto, respéteme. ¿Oyó? Porque usted no es ni mi superior para que me llame la atención”. También le dejó claro al alcalde que no es la primera vez que Meléndez lo insulta a él y a otros de los regidores.

Aquí puede repasar lo ocurrido en la sesión entre el alcalde y el regidor.