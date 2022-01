Vargas es clave en Millonarios de Colombia

Redacción – El respetado ex-jugador patrio, Paulo César Wanchope, afirma que no habría ningún tipo de dudas si Juan Pablo Vargas es titular en el crucial duelo ante Panamá, debido que su rodaje hace que muchos ticos estén tranquilos.

Wanchope es una voz autorizada para hablar de temas de La Sele, gracias a su enorme carrera deportiva tanto en clubes y selección, donde es uno de los máximo goleadores en la historia del representativo patrio.

Ese currículo habla bien de la «Chope», que considera que Vargas sería el adecuado para reemplazar en la formación titular de la Tricolor al zaguero lesionado, Óscar Duarte.

Juan Pablo goza de una enorme regularidad en el Millonarios FC de Colombia, donde es punto alto con su calidad en la zona defensiva. Incluso, es de los jugadores más caros de la primera división cafetera.

Todo eso refleja porque Luis Fernando Suárez siempre lo convoca, pero no lo usa al tener como dupla a Francisco Calvo y Óscar Duarte, pero ante la baja de este último pareciera el chance de oro para el zaguero de 26 años y 1,92 metros de estatura.

Paulo César Wanchope habló con Teletica Radio y afirma que poner de titular a Juan Pablo Vargas en el crucial duelo ante Panamá no sería un riesgo ni mucho menos.

«Juan Pablo Vargas tiene ya su experiencia y esta haciendo las cosas muy bien en Colombia, es un hombre importante en los clubes que ha estado en Colombia y yo no lo vería como un riesgo, ya es un jugador con su recorrido y tiene su roce internacional, entonces no ha sido uno de los habituales en la selección, pero es muy diferente poner a Juan Pablo Vargas, que poner a un debutante en selección, eso es totalmente diferente de lo que estamos hablando de Juan Pablo, no habría duda si juega y todos estaríamos tranquilos», afirmó Wanchope a Teletica Deportes Radio.

La Sele se jugará la vida este 27 de enero ante Panamá, al cuál enfrentará a partir de las 8:05 de la noche en el Estadio Nacional, que contará con más de 15 mil fanáticos en las gradas. Solo de panameños se esperan más de 800.