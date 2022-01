Chope espera que Martínez levante la mano en La Sele

Redacción – El respetado ex-jugador patrio, Paulo César Wanchope, revela que tiene preferencia por la calidad de Alonso Martínez y por eso «Chope» considera que le gusta mucho lo que hace cuando viste la camiseta de la Selección Nacional.

Wanchope es considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas ticos en la historia, ya que jugó en países como España, Inglaterra y Argentina, que reflejan porque también es uno de los máximos goleadores en la Tricolor.

Todo eso convierten a «La Cobra» es una figura respetada en el país y como tal, sostiene que ha sido difícil la situación de los jugadores jóvenes en La Sele, ya que no hay una base sólida que hace más difícil a las nuevas promesas adaptarse.

Es por ello, que Wanchope reconoce que uno de los jóvenes que no ha podido dar el salto de calidad es Jewison Bennette, quién no es ni titular en Herediano, pero aún así sigue estando en La Sele, gracias a la confianza que le tiene Luis Fernando Suárez.

Incluso, Paulo César Wanchope habló con Teletica Radio y reveló que Alonso Martínez es el joven que más le gusta en la Tricolor, gracias a que desde que lo vio jugando con Alajuelense, por lo que espera que continúe brillando pese a las inconstantes llamados.

«Ha sido difícil que los jóvenes puedan consolidarse, porque hay mucho cambio y hay mucha inconsistencia, debutar un joven en una eliminatoria sobre todo donde no hay una base sólida es difícil para ese jugador y entonces no se ha dado esa continuidad, esos jugadores jóvenes por ejemplo un Jewison Bennette, quién no ha sido determinante en su club y no es un jugador titular con Herediano, esta en selección.

Es complicado dar un criterio sobre eso y no hemos visto uno que se haya consolidado, si tengo preferencia por Alonso Martínez, me gusta lo que hace en La Sele, desde que lo vi jugar en Alajuelense y ya posteriormente en selección me gusta su trabajo, pero aún así ha estado en unas convocatorias y no en otras, es muy difícil para un jugador que esta dando sus primeros pasos, tener esa incertidumbre si será o no convocado», afirmó Wanchope a Teletica Radio.

Sus cualidades fueron claves para que se diera el regreso de Martínez, que no era convocado a un compromiso de la Tricolor desde la Copa Oro 2021, es decir que desde julio no juega un partido. En los duelos de septiembre de la octagonal no fue convocado.

Mientras, que para los duelos de octubre y noviembre no pudo estar por una lesión. Pese a ese poco recorrido en la Selección Nacional, Alonso ha mostrado carácter y buen nivel, lo que le valió para estar en los duelos ante Panamá, México y Jamaica.