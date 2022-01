López salió campeón con Saprissa y Herediano

Redacción – El lateral derecho rojinegro, Yael López, está fascinado por su llegada a Alajuelense y afirma que en La Liga se encontró algo que ningún otro club grande tiene en Costa Rica, esto con relación a su pasado por Saprissa y Herediano.

Esos pasos por estos anteriores equipos, hacen que el futbolista ya tenga un rodaje bastante amplio a la hora de disputar fases finales.

López fue cedido por Carmelita por un período de 6 meses al León, donde buscará demostrar que su llegada a la institución no fue por obra de la casualidad.

Este arribo tiene ilusionado al futbolista de 23 años, que se declara liguista desde niño, por lo que no dudó en ningún momento en estampar su firma con los rojinegros.

Sumado a la presencia de su hermano Miguel Ajú, que fue el primero en recibirlo en su primer día con la institución, lo cuál es muy especial para Yael, ya que desde hace varios años quería compartir camerino con su familiar.

La emoción de López por estar en La Liga es muy grande, por lo que no ha escondido que para él es un orgullo estar en el Equipo de su Gente, donde se ha encontrado con cosas que nunca había tenido en su paso Tibás y Heredia.

Yael López habló en conferencia de prensa y afirma que no puede explicar la felicidad que lo embarga por tener la camiseta rojinegra, lo cuál lo hace estar ilusionado.

«Alajuelense es un club grande acá en Costa Rica y para nadie es un secreto, que es mi tercer equipo grande, me encuentro con algo que en ningún otro club había visto, con solo decirles lo del CAR, porque a nivel nacional solo hay uno y así es que estoy muy contento, porque el recibimiento de mis compañeros ha sido gratificante para mí, conozco a varios y tenía varios amigos acá también, la verdad que para mí es un orgullo estar en Alajuelense, no puedo explicar la felicidad que esto me genera», afirmó López.

Este jugador formado en Carmelita buscará convencer a Albert Rudé, que tiene las condiciones adecuadas para ser el dueño de la lateral derecha del León, donde tendrá una ardua competencia con Ian Smith.