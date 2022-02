Rudé vuelve a estar en el ojo del huracán

Redacción – El técnico español de La Liga, Albert Rudé, le mandó un mensaje a todos los liguistas y afirma que la credibilidad en su puesto no es algo que pueda intervenir, debido que todo se lo deja al veredicto a los fanáticos rojinegros.

La afición rojinegra ha explotado en las diferentes redes sociales, donde han pedido la salida del timonel europeo de 34 años, a pesar de que La Liga suma nueve puntos en cinco jornadas, pero perder contra el odiado rival ha revivido el enojo erizo.

Muchos manudos recriminan a Rudé desafortunadas decisiones en los partidos, ya que consideran que ha dejado jugadores importantes en banca, lo cuál le pesó al León. Sumado a las malas decisiones a la hora de hacer cambios.

Pese a todo lo que se dice sobre su gestión al mando de Alajuelense, Albert Rudé pone en manos de los aficionados manudos la credibilidad en su puesto con La Liga.

«Al final, la credibilidad no es algo que yo pueda intervenir, es decir cada quién y cada uno debe saber que prioridad tiene, ahí yo no me meto. Es doloroso perder un partido así y contra Saprissa, estamos todos molestos y la afición seguro que esta molesta, nosotros también lo estamos y el tema de credibilidad ya es de cada uno.

Habíamos sumado casi el 80% de eficacia de los puntos y el torneo pasado nos quedamos a un gol de poder acceder a la Gran Final, nosotros también hacemos un análisis y una valoración, a partir de ahí tratamos de mejorar siempre para conseguir los mejores resultados, pero ahí es la opinión de cada uno y yo siempre la voy a respetar, no queda más que seguir trabajando», afirmó Albert Rudé.

La Liga volverá a la acción en el torneo nacional este miércoles 16 de febrero a las 8:00 pm, cuando visiten a Sporting en juego de reposición de la fecha uno.