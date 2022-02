Ruiz orquestó remontada del León

Redacción – El entrenador español, Albert Rudé, resalta gran calidad de Bryan Ruiz para firmar épica victoria de 3-2 del León ante Cartaginés en el Estadio Nacional.

Rudé se mostró muy feliz por la remontada rojinegra, la cuál se gestó con los goles obra de Aarón Suárez, Johan Venegas y Pipo González.

Los manudos explotaron en júbilo con este gran resultado del equipo de sus amores, que llegará con la motivación al tope al Clásico Nacional 336 de la historia.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y dio la clave para festejar tres puntos de oro ante Cartaginés en el Coloso de la Sabana, que se pintó de rojinegro.

«Hemos añadido a Bryan Ruiz y pusimos a Johan Venegas arriba de nueve, Bernald Alfaro y Aarón Suárez estuvieron siempre en la media cancha todo el partido, no ha sido un tema de esquema y ha sido un que no estábamos finos, si el otro equipo jugaba al contra ataque y no estás fino, pierdes balones te van a contragolpear y sufres, es normal.

Nosotros lo que hemos hecho en la media parte, es precisamente esto. Vamos a realizar modificaciones, necesitamos estar más finos y sabemos que Bryan Ruiz tiene una enorme calidad y nos iba ayudar, así ha sido», afirmó Rudé.