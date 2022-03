País sudamericano compra muchos fertilizantes provenientes del país más grande del planeta

Redacción- Jair Bolsonaro evitó condenar a Vladimir Putin y la ofensiva desplegada por Rusia para ingresar a territorio ucraniano debido a la estrecha relación comercial que mantienen la unión entre Brasil y el país europeo.

Situación por la cual evitó dar su apoyo verbal a alguna de las dos naciones involucradas en el conflicto, las cuales son Rusia y Ucrania, por lo que afirma que se mantendrán neutrales.

Postura que manifestó durante una conferencia de prensa en São Paulo, oportunidad en la que manifestó que la diplomacia brasileña buscó retirar la palabra «condena» de las declaraciones de la ONU contra Rusia.

«No hay ninguna sanción ni condena al presidente Putin, el voto de Brasil no está definido y no está ligado a ningún poder. Nuestro voto es libre y se dará en esta dirección. No podemos interferir. Queremos la paz, pero no podemos traer las consecuencias aquí».

«No hay interés por parte del líder ruso en practicar una masacre. Está interviniendo en dos regiones del sur de Ucrania que, en un referéndum, más del 90 por ciento de la población quería independizarse, acercándose a Rusia», expresó el mandatario brasileño.

«Hay que mucha responsabilidad, porque Brasil tiene negocios, especialmente con Rusia. Brasil depende de los fertilizantes», expresó el mandatario brasileño.