Aguilera es ficha del León hasta el 2025

Redacción – A sus 19 años, Brandon Aguilera disfruta su estancia en Guanacasteca, donde todavía sigue recibiendo una ayuda especial de Agustín Lleida, gerente deportivo de La Liga.

Aguilera tiene contrato con Alajuelense hasta el 2025 y con el fin de darle minutos en primera, los manudos cedieron al volante a la ADG por seis meses, por li que quiere aprovechar al máximo este chance.

Es por ello, que Aguilera lo da todo para usar al club pampero como un trampolín para volver a La Liga, donde pasan pendiente de él, especialmente Lleida que cada vez que puede llama a Brandon y le ayuda con suplementos para que no le falte nada al popular «Bebote».

Al joven mediocampista le ha tocado aprender a cocinar y lavar, ya que esta lejos de sus familiares en la ciudad de Nicoya. Eso ha ayudado a crecer a Aguilera, que agradece a todos los nicoyanos por la hospitalidad que le han mostrado, debido que a cada lugar que va lo atienden al cien.

Brandon Aguilera conversó con Tigo Sports y agradeció a Lleida por la ayuda que le brinda, además dice que este chance en ADG como unq oportunidad para crecer.

«Ha sido un poco difícil, más que todo porque nunca había lavado, nunca había cocinado, pero en Nicoya encontré un grupo de amigos muy cercanos, que me han acogido. La gente de Nicoya debo agradecerle porque al lugar que llego, me atienden de lo mejor, eso motiva.

He conocido personas que me han hecho ver que no vea esta etapa para abajo, si no que la vea para que me potencie e igual con el equipo, Luis Fernando Fallas, mis padres, mi representante que me ha ayudado muchísimo en esa parte de acoplarme, que no me falte nada y estar ahí pendiente. Agustín Lleida también ha estado pendiente, para que no me haga falta ningún suplemento, es mi nueva etapa y la estoy viviendo con mucha felicidad», afirmó Aguilera a Tigo Sports.

La idea de Aguilera es colaborar con su talento para ayudar a Guanacasteca a salvarse del descenso, ya que actualmente son penúltimos de la tabla acumulada con 28 puntos.