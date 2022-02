Ruiz mandó un mensaje a sus detractores

Redacción – El capitán del León, Bryan Ruiz, mandó un mensaje a sus críticos, con el fin de hacerles saber que solo le importa lo que diga el entrenador de Alajuelense y no las personas que no saben nada de su condición física o forma de trabajar.

Ruiz ya suma dos partidos siendo titular y en la caída eriza de 2-1 ante Sporting FC, el volante disputó los 90 minutos y pese a su calidad no pudo evitar el revés manudo.

A sus 36 años, Bryan afirma sentirse bien físicamente y cuando no juega es por decisión meramente de Albert Rudé, ya que él siempre se entrena al máximo y no se ha sentido mal ni mucho menos, a pesar de que el torneo pasado tuvo poca regularidad.

Para el referente de los manudos, La Liga debe levantarse pronto del mal momento que viven, ya ante Sporting FC consumaron su segunda caída al hilo.

Bryan Ruiz habló con Tigo Sports y aclara que nunca se ha sentido fuera de forma, debido que siempre trabaja para estar al 100% en pro de la institución eriza.

«No veo cuando me he sentido mal, no jugaba por decisiones técnicas y yo siempre he entrenado al 100% y que me sienta bien o no, al final es decisión del entrenador, yo entreno al máximo y si el entrenador ve que a los 20 minutos no estoy rindiendo o físicamente ve que no estoy, pues si me cambia tendré que trabajar en esa parte, pero me importa lo que diga el entrenador y no otros que no saben nada», afirmó Ruiz González.

En La Liga buscarán volver a la senda de la victoria en el torneo tico, este próximo domingo 20 de febrero cuando visiten a Jicaral a las 3:00 de la tarde.